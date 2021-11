‘A Fazenda 13’: depois de Gui Araujo, Solange Gomes também mostra demais

Reprodução/Twitter Solange Gomes mostra demais em ‘A Fazenda 13’





Depois do nude de Gui Araujo vazar na web neste sábado (20), foi a vez de Solange Gomes entrar na lista de famosos que mostraram demais em “A Fazenda 13” .

Durante a festa do reality da Record TV, Solange foi ao quarto, na sede, para trocar o look por um mais confortável e acabou viralizando na web. O humorista Rico Melquíades tentou ajudar a ex-banheira do Gugu a tirar a calça justa e acabou colocando o bumbum de Sol para jogo nas câmeras do PlayPlus.





A modelo caiu na risada com a situação e seguiu se divertindo com Rico. Na web, os internautas reagiram ao momento.

“Eu tô morrendo com rico mostrando a bunda da Solange em rede nacional kkkkkkk”, escreveu um internauta. “Só hoje eu já vi a bunda da Solange e p*u much do Araújo”, comentou outra. “A bunda da Solange não para de passar na minha TL”, se divertiu uma internauta.