‘A Fazenda 13’: Day diz que Solange foi “fazer VT” e ela diz: “VTzinho do amor”

Reprodução/PlayPlus Solange disse que é melhor fazer “VT do amor”

Parece que o clima em ‘A Fazenda 13’ não fica mais leve. Após terminar as tarefas do dia, Solange foi levar as ovelhas para o estábulo e ao passar por ela, Day fez um comentário que irritou a peoa: “Vamos fazer VTzinho, vamos”. Então, Solange respondeu: “VTzinho do bem, amor, do amor, não é VTzinho da maldade não, esse é ruim, de cobra”.

As duas fazem referência aos cortes do dia colocados em ‘A Fazenda’ todo dia. Muitos se acusam de produzir o VT ao invés de fazer algo natural. Logo após a fala de Solange, Aline, das escadas da sede, gritou: “Sol, aproveita! Brinca mesmo, corre com elas, faz o seu VT, amiga”. Solange então respondeu: “É, tem gente com inveja, tem gente que não tem amor no coração, é o VT do amor, ó”. Veja no vídeo:

Leia Também

“Melhor fazer VT do bem do que fazer da MALDADE” #AFazenda pic.twitter.com/6TWocFrych — Solange Gomes 🌋 (@GomesSolange) November 24, 2021

Mais cedo, um vídeo de Day criticando Solange viralizou nas redes sociais. No vídeo, Day diz que as frases de Sol são erradas e que as escolhas de vida dela foram errôneas. “‘Mãe solteira, meu ex-marido não me ajuda’, escolheu o marido errado então. Ela disse que apanhou oito anos, uma mulher que apanhou oito anos? Desculpa, mas aceitar isso, não é legal. Agora está aqui, recuperando a fama, o nome dela, passando por cima dos outros”, disse.

Isso aqui vai além de qualquer picuinha ou rivalidade de reality show. É sujo, é baixo. Lamentável. #AFazenda pic.twitter.com/K93wV56bUb — Solange Gomes 🌋 (@GomesSolange) November 24, 2021