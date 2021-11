A Fazenda 13: Aline quebra regra e conta para Sthe sobre blusa de Rico

Reprodução/PlayPlus Aline contou quem rasgou a jaqueta para Sthe

Após Rico Melquiades, o fazendeiro da semana, finalmente descobrir que sua blusa foi danificada em “A Fazenda 13”, Valentina Francavilla quebrou uma regra ao contar para Aline Mineiro que Dayane Mello cortou a jaqueta do rapaz com uma faca. Abalada com a informação, Mineiro levou Sthefane Matos para a dispensa e desabafou.

“Você do que carinho que eu tenho pelo Rico, não sabe. Valentina me contou que a Dayane pegou uma faca e rasgou a blusa dele, cara. É uma blusa que ele gosta. Ela foi lá, pegou uma faca e rasgou, saiu todas as espumas. Tadinho, eu sei das coisas que ele fez, sei que ele fez coisas contra você, não estou defendendo, estou falando da atitude dela”, disse Aline, com a voz trêmula, visivelmente emocionada. Ao saber da informação, Sthe também ficou sem reação. Apenas exclamou. “Nossa!”.

Rico Melquiades descobriu sua blusa rasgada na manhã desta quinta-feira (18). À situação, Valentina fingiu não saber de nada. “É sua?”, perguntou ela, que após o ataque de Dayane chegou a esconder o casaco para evitar confusões dentro de “A Fazenda 13”. Apesar da atitude, Val quebrou uma regra ao contar do caso para Aline, pois, na terça-feira (16), a produção chamou a peoa no closet e, segundo a mesma, pediu para que ela não abordasse o assunto. “Não posso falar porque eles disseram que estamos descumprindo a regra, não posso tocar no assunto. A gente vai lá no closet [se falar]”, disse à Aline, no dia.

Leia também

A expectativa para que Rico Melquiades descubra que Dayane Mello rasgou a blusa com uma faca é grande. Desde segunda-feira (15) fãs do humorista e de “A Fazenda 13” aguardam o momento. Rodrigo Faro, inclusive, sugeriu apresentar seu programa com uma jaqueta bem semelhante para provocar o rapaz. Sabendo do temperamento de Melquiades, após cortar a jaqueta, Dayane chegou a esconder alguns itens pessoais pela sede do programa.