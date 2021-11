‘A Fazenda 13’: Aline Mineiro vence Prova de Fogo

Reprodução/Twitter Aline Mineiro enquanto esperava para fazer a prova

Aline Mineiro foi a vencedora da Prova de Fogo desta semana, em “A Fazenda 13”. A atriz participou da prova com Bil e Mileide. Os três participantes do reality foram sorteados pela apresentadora, Adriane Galisteu, na tarde de domingo (21). Ela levou a melhor em uma prova que exigia equilíbrio, memória e rapidez. Ao final da prova, a Baia ficou formada por Bil, Dayane, Dynho e Mileide.

Os peões já desceram para o campo de provas. Vamos ficar na torcida para que a Mineirão vença! 🙏🏼♥️ #AFazenda pic.twitter.com/gCD0pNkv4n — Aline Mineiro 🌹 (@alinemineiro) November 21, 2021

Aline, Bil e Mileide rodam em uma cadeira enquanto um painel com imagens começa a ser coberto por uma placa. Os três precisavam memorizar as imagens que iam ser encobertas. Quando a cadeira para, é preciso atravessar uma ponte estreita, sem apoio e sem cair na piscina de bolinhas. Chegando do outro lado, eles precisavam ser rápidos para completar o painel corretamente, de acordo com a memória.

Assim que voltou para a casa, Aline correu para procurar Rico e comemorar a vitória do Lampião com o amigo.





Aline chegou e já foi comemorar sua vitória com o @RicoMelquiades ♥️ #AFazenda pic.twitter.com/W96hu4vqFU — Aline Mineiro 🌹 (@alinemineiro) November 21, 2021