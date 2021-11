A Fazenda 13: Aline, Dynho e Rico ganham vantagens no jogo, saiba o que mudou

Record Dynho, Rico e Aline em A Fazenda 13

Após a festa que gerou brigas, choro e até acusação de racismo em “A Fazenda 13” , no último domingo (14), rolou uma dinâmica valendo dinheiro e vantagens na formação de roça. À situação, os peões tinham que duelar para pegar um bastão e descobrir qual a figura aparecia repetida na tela em cada round. Depois das eliminatórias, três pessoas se classificaram como vencedores: Dynho, Rico e Aline.

Com a vitória tripla, os participantes precisaram decidir quem ficaria com cada vantagem. Proibidos de tirar na sorte, eles tiveram que deliberar e entrar em consenso. Inicialmente, todos queriam o dinheiro, mas Rico não abriu mão do valor, apontando que na última roça deu o poder da chama vermelha para Aline – o qual valia R$ 10 mil – e a peoa descartou para não se indispor com os demais peões. Rico ainda justificou sua “presença confirmada” na roça como o motivo de não querer imunidade no resta um, argumentou ele, dando a entender que será indicado para berlinda.

Dynho, por sua vez, então optou pela imunidade no resta um, deixando então Aline com o voto peso dois, mesmo que contrariada. “A Fazenda 13” vai ao ar de segunda à sexta-feira, a partir das 22h45, na Record TV. A apresentação, como sempre, fica a cargo de Adriane Galisteu.