‘A Fazenda 12’: tretas e revolta com a saída de Raissa marcam a semana

Reprodução/PlayPlus Raissa Barbosa foi a décima primeira eliminada de ‘A Fazenda 12’





Com a décima primeira eliminação de “A Fazenda 12 “, é chegada a hora de fazer um balanço de tudo o que rolou na semana. A saída de Raissa Barbosa na última quinta-feira (26) gerou uma grande comoçao entre os internautas, que imploraram para que Boninho coloque a modelo e ícone do OnlyFans no ‘BBB 21’.

Vem entender tudo com o resumão que o iG Gente preparou:

Formação da roça

Pela primeira vez como Fazendeira do reality, Jojo Todynho indicou Lidi Lisboa, voltando a citar o momento em que a atriz salvou Raissa em seu lugar na dinâmica do Resta Um. Com dois votos, Mariano foi o segundo roceiro escolhido pelos participantes da sede, que não puderam votar em ninguém da baia. Os participantes da baia também fizeram uma votação entre eles, com a ex-vice-Miss Bumbum sendo a mais votada.

No Resta Um, quem sobrou foi Mateus Carrieri, que ocupou o quarto banquinho da roça. Por causa do poder verde que ganhou de Lipe Ribeiro, Lidi vetou Mariano da Prova do Fazendeiro. Raivoso, o sertanejo afirmou que a atriz era a pessoa mais ingrata que conheceu na vida.

Mariano foi vetado justamente pelo seu histórico em provas. Mas, de nada adiantou. Contra Raissa e Lidi, Mateus surpreendeu e acabou levando o título de Fazendeiro.

Inimizade selada entre Jojo Todynho e Lidi Lisboa

Durante a formação da roça, Lidi foi indicada à roça por Jojo. Mas não parou por aí. As duas ficaram durante o intervalo do programa trocando farpas. O momento, claro, viralizou nas redes sociais.

No entanto, alguns internautas ficaram incomodados com o fato da funkeira ter citado o cachorro da atriz na briga — o cãozinho tem um problema e, por isso, não late. “Graças a deus, por isso o Joaquim não late, só ele te atura!”, disse Jojo.

O barraco que a gente respeita.

Lidi e Jojo no intervalo ?Credits:

(TV RECORD // PLAY PLUS) #afazenda12 pic.twitter.com/HUf7NgBK3K — Eu✍️ (@Eu_simplesment) November 25, 2020





Comoção com a eliminação de Raissa Barbosa

Raissa Barbosa foi a décima primeira participante a deixar “A Fazenda 12” na última quinta-feira (26) com apenas 25,58% dos votos. Mariano foi quem recebeu maior apoio, com 41,80% dos votos e uma chuva de fogos assim que sua permanência foi anunciada por Marcos Mion. Lidi Lisboa recebeu 32,62% dos votos.

Lidi é salva da #EliminaçãoAFazenda e, com isso, Raissa deixa o reality Quer ver mais #AFazenda12 ? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/9eG7JhgJHo — A Fazenda (@afazendarecord) November 27, 2020





Uma das protagonistas da edição, Raissa recebeu muito apoio dos fãs assim que saiu do reality. Muitos internautas, inclusive, pediram a Boninho , o diretor do ‘Big Brother Brasil’, para que a musa do OnlyFans fosse convidada para participar do ‘BBB 21’, que começa em janeiro do ano que vem.

Na foto mais recente do Instagram de José Bonifácio é fácil encontrar comentários pedindo por Raissa na casa mais vigiada do país. O barulho foi tanto que o diretor da Globo até se pronunciou. “Eu respeito a torcida de vocês”, ele escreveu para um seguidor. “Que bacana que vocês torceram muito por ela”, disse para outro.

Um rapaz também disse que o marido de Ana Furtado é o melhor diretor de reality show do Brasil e que respeita o desejo do público. “Obrigado. A gente tenta respeitar. É importante ser assim. Aprendi com o primeiro ‘No Limite’. Respeitar o que acontece”, respondeu. Já para Rodrigo Carelli , o diretor do reality rural da RecordTV , sobrou revolta. Por mais que não tenham provas, diversas pessoas começaram a dizer que o diretor manipula todas as edições do reality e que com a eliminação da modelo não foi diferente.