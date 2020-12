‘A Fazenda 12’: Record divulga a programação da reta final com ex-peões

Divulgação Marcos Mion

A RecordTV começou a veicular, nesta sexta-feira (11), durante os intervalos comerciais, a programação da reta final de ‘A Fazenda 12’. Na gravação de quase dois minutos, Marcos Mion aparece explicando tudo o que vai rolar nestes últimos dias. “É fogo no feno que vocês querem? É fogo no feno que vocês vão ter!”, diz.

Nesta sexta-feira (11), acontece a formação da roça. No dia seguinte, sábado, o décimo quarto peão será eliminado. No domingo (13), os peões e ex-peões vão se reencontrar em uma prova especial. Além disso, mais uma formação de roça vai acontecer.

Na segunda-feira (14), a eliminação do décimo quinto participante. Na próxima terça-feira (15), é hora de lavar a roupa suja com o quadro Lavanderia com todos os peões. Nesse dia, acontece também a última eliminação da temporada. Na quarta-feira (16), acontece uma festa com todos os participantes. E, quinta-feira (17), finalmente acontece a grande final e o campeão e novo milionário será conhecido.