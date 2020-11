“A Fazenda 12”: Raissa se recusa a tomar remédio oferecido pela produção

Divulgação/Thiago Duran Li Martins





Li Martins está sorrindo à toa. A ex-integrante do grupo Rouge , que está na bancada de jurados do reality show “Canta Comigo Teen”, sob o comando de Rodrigo Faro no dominical “Hora do Faro”, da RecordTV , agora, oficialmente, faz parte das personalidades que aderiram à lente de contato dental. A técnica foi realizada na Odontojoy, que fica em Higienópolis, na zona oeste de São Paulo.

A fim de saber mais detalhes, conversamos com Diogo Vilela, que ficou responsável pelo procedimento ao lado do não menos talentoso dentista Leonardo Gonçalves. “Como Li tinha feito seis elementos em outra clínica há 20 anos, refizemos e aproveitamos para fazer mais dois de cada lado, ou seja, fizemos 10 lentes superiores e, em janeiro, faremos as inferiores”, disse o profissional, ressaltando que, nesse caso, não houve o desgaste dos dentes.

Divulgação/Thiago Duran Li Martins, Antonella, JP Mantovani e Diogo Vilela





Por falar na musa do hit “Ragatanga”, do refrão “Aserehe ra de re”, ela fará um projeto especial com a Melts Burgers and Beers, na capital paulista, no próximo dia 28, das 20h às 22h30. Segundo informações do site da hamburgueria, será um pocket show com os clássicos dos anos 2000 e vagas limitadas. Porém, ainda há opções de ingressos do primeiro lote à venda: sem consumação por R$ 79,90, e com consumação mais brinde autografado, R$ 119,00.