“A Fazenda 12”: Mirella fala da tentativa de expulsar Raissa: “Fiquei cega”

Eliminada de “A Fazenda 12”, nesta quinta-feira (19), Mirella não negou ter tentado causar a eliminação de Raissa Barbosa do reality show da RecordTV, após ter se sentido traída pela modelo não tê-la salvo da sexta roça.

Em entrevista a Cabine de Descompressão, programa na web do reality, a funkeira comentou que sua raiva com a modelo foi por sempre estar ao seu lado para dar conselhos e consolá-la quando recebeu votos da casa. A atitude de não salvá-la da berlinda era um ato de ingratidão.

“A Raissa, hoje em dia, agora que a gente tava bem mais próxima, tá bem mais controlada. Não pira mais como pirava. Quando a gente estava bem, eu sempre dava conselho pra ela. Mas sabia, sim, que ela perder a linha e se prejudicar. Pelos meus motivos de raiva com ela, com certeza, eu devo ter pensado coisa do tipo. Quando você tem raiva de alguém ou chateada com uma pessoa, pelo menos eu, fiquei cega no momento . Me arrependo de brigar com ela. A gente tem um carinho”, afirmou Mirella.

"Eu fiquei cega", diz Mirella ao comentar tentativa de ver Raissa expulsa do jogo.





Após a formação da sexta roça, Luiza Ambiel protagonizou uma reunião de condomínio para contar uma fofoca de Raissa Barbosa sobre possível beijo de Jakelyne Oliveira, que se relaciona com Mariano, em Lipe Ribeiro. No meio da confusão, a funkeira começou a discutir com a modelo e vídeos de antes da treta a mostraram ‘tramando’ a treta com o grupo bico preto .

Como foi a eliminação da décima roça

MC Mirella foi a décima participante a deixar “A Fazenda 12” nesta quinta-feira (19) em roça com mais de meio bilhão de votos. Stéfani Bays foi a primeira a voltar à sede depois que Marcos Mion anunciou sua permanência com um discurso citando o dono do SBT, Silvio Santos. Mateus Carrieri voltou logo em seguida.

Do total de votos, 37,65% foram em Mateus. A ex-“De Férias com o Ex” recebeu 32,91% dos votos e a MC apenas 29,44%. Na última terça-feira (17), na formação da roça, Mirella foi indicada pela então Fazendeira, Jakelyne Oliveira. Mateus foi o mais votado, puxando Stéfani para a berlinda.

Antes da eliminação, Mion perguntou para os roceiros quem eles não gostariam que vencesse o reality. Stéfani deu uma sabonetada e acabou fugindo da pergunta, mas Mirella foi certeira e disse que não desejava que Jake ganhasse o grande prêmio. Já Mateus disse que, das pessoas que saíram, não gostaria de ver Luiza Ambiel ganhando o programa e, das pessoas que ainda restavam, a resposta seria Lidi Lisboa.

Como discurso de eliminação, Mion novamente citou um personagem marcante de outra emissora. Dessa vez, foi Silvio Santos, dono do SBT, quem participou do texto. Antes, o apresentador já havia citado Fausto Silva e Carminha, de “Avenida Brasil”, ambos da Globo.