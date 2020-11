“A Fazenda 12”: Matheus revela que estava saindo com mulher 27 anos mais nova

Reprodução/Instagram Matheus Carrieri revela que estava saindo com mulher mais nova

Matheus Carrieri revelou detalhes de sua vida pessoal na manhã desta terça-feira (10) em “A Fazenda 12”. O ator estava conversando com Biel e Tays Reis, quando contou que estava vivendo um romance com uma mulher bem nova que ele, antes das medidas de isolamento social começarem.

“Eu estava saindo com uma mulher de 26 anos antes da pandemia”, disse o ator de 53 anos. Ele fez essa revelação porque a conversa era sobre “High School Musical”, filme musical da Disney que fez um imenso sucesso. Biel e Tays disseram que eram fãs da história e Matheus fez um comentário curioso sobre isso. “Um dia cheguei em casa, e ela [a namorada] estava assistindo com as minhas filhas. Pelo menos se dá bem com elas”, ele falou e ainda brincou que os colegas de confinamento têm o mesmo gosto que os filhos dele.