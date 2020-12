‘A Fazenda 12’: Mateus Carrieri critica instabilidade da direção do programa

Reprodução/PlayPlus Mateus Carrieri

Enquanto conversava com Lidi Lisboa e Tays Reis na noite desta quarta-feira (09), Mateus Carrieri revelou insatisfação com a produção de ‘A Fazenda 12’. No papo, ele disse que achava desnecessário os peões ficarem sem saber o que irá acontecer nessa reta final do reality show da RecordTV .

“Não vejo porque a gente não pode saber o funcionamento das coisas. Qual seria o problema? É ruim a gente ficar sem saber o que vai acontecer. Têm coisas que eu acho desnecessárias. A gente tinha que saber detalhes das regras do jogo também, né?”, disse Carrieri.

“A gente fica ansioso. Perde a graça né. A gente fica sem norte. Não sei de mais nada. Não adianta a gente ficar tentando adivinhar”, disse Tays, palpitando que esse segredo todo talvez seja para a surpresa não perder a graça.

E essas surpresas que sempre são feitas pela produção de ‘ A Fazenda 12 ‘ não recebeu críticas apenas de Carrieri. Em outras ocasiões, os telespectadores chegaram a acusar a emissora de estar manipulando o jogo e criando novas regras de acordo com a vontade da produção.

Na noite desta quarta-feira (09), acontece a última Prova do Fazendeiro do jogo. Jojo Todynho , Lipe Ribeiro e Stéfani Bays disputam o cobiçado chapéu. Mariano, que foi vetado, já está na roça.