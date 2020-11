“A Fazenda 12”: Mateus Carrieri conversa com Stéfani após briga na cozinha

Reprodução/Instagram Jojo Todynho

Os ânimos em “A Fazenda 2020” estão mais amenos após a festa do último sábado (14). Recuperadas da noite, neste domingo (15), Jojo Todynho brincou de entrevistar MC Mirella.

Durante a conversa, Todynho questionou Mirella sobre as referências que ela busca para montar seus looks. “Aceito opiniões, mas prefiro eu procurar referências lá de fora e mandar a pessoa fazer [as roupas que usa em seus shows]. Fico no Instagram da JLO, da Shakira, Nicki Minaj principalmente. Anitta também. Ela posta uns looks babados”, afirmou a MC.

Jojo, então, falou de suas as próprias criações e não citou o nome de Anitta. “Mandei fazer um macacão para um clipe que ainda não usei. A minha bunda fica do lado de fora”, disse.

No início do reality, Anitta chegou a declarar torcida para ela. Entretanto, à época, rumores também apontavam que a Patroa e Todynho tinham brigado. Até o momento, nada mais foi dito sobre o assunto.