“A Fazenda 12”: Mariano vence o “Poder do Lampião” e Biel se estressa com Jake

A edição da última segunda-feira (16) de “A Fazenda 12” mostrou Mariano vencendo o “Poder do Lampião”. O sertanejo, que já ganhou um carinho indiscreto , disputou uma prova complicada, que envolvia equilibrar ovos e depois quebrá-los com um martelo preso no capacete, e ganhou de Lidi e Raíssa. Caso o público escolha que ele deve ficar com o poder da Chama Vermelha, o cantor poderá indicar um peão para a roça. O poder da Chama Verde ainda não foi revelado.

Reprodução/Record TV Mariano vence o “Poder do Lampião” e Biel se irrita com Jake

Como perderam a disputa, Lidi e Raíssa foram para baia e puxaram com elas Stéfani e Biel, respectivamente. Porém, o cantor não gostou muito de deixar a casa principal e, na verdade, já estava irritado com Jake desde antes da prova começar. A modelo deveria escolher quem iria disputar o “Poder do Lampião” com Mariano e Lidi e escolheu a vice miss bumbum.

Assim que Jake fez a decisão, Biel olhou para a cara dela e já soltou um palavrão. “Não te mandei porque você é muito fod* para as provas”, disse a modelo, que queria o ver o namorado ganhando a prova. “Raíssa também é, para competir com o Mariano, acho que por isso ele não queria”, Tays tentou explicar para a amiga.

Parece que Tays não gostou da escolha de Jakelyne e questionou a Fazendeira ? #ProvaDeFogo ? Quer ver mais #AFazenda12 ? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/6k1e1cXCUf — A Fazenda (@afazendarecord) November 17, 2020

“Melhor duas chances do lampião estar com a gente ou uma só? Pelo amor de Deus, mano. Que pensamento foi esse”, Biel continuou. O cantor ainda disse que nessa altura do jogo o importante é alguém do grupo deles ganhando a prova e não dar chances para pessoas como Raíssa, que é boa no jogo e pode usar o poder contra eles.

Tays emendou e falou que ela poderia ter sido a escolhida, para que Jake não colocasse ninguém forte contra Mariano e também não corresse o risco de ter um adversário ganhando. “Aí, a minha cabeça pipocou na questão da Tays. Pensei ‘se ela perder, ela vai para baia’ e não quero. Mais indignada com o tamanho da minha burrica é que eu nem precisava ter pensado. Era só ter chegado e falado que o Mariano queria. Fim. Acabou”, disse a ex-miss Brasil.