“A Fazenda 12”: Marcos Mion satiriza briga de Jake com Tays na festa

Instagram/Reprodução Apresentador do programa postou vídeo satirizando briga entre Jake e Tays

Marcos Mion não deixou passar batido e fez uma sátira reproduzindo a briga de Jakelyne com Tays que rolou durante a festa “High School” que aconteceu na última sexta-feira. O apresentador brincou com a cena na qual a modelo diz para a cantora: “Vai a merd*” e vai embora com uma mochila nas costas. Na legenda, Mion escreveu:”Quando você treta com as amigas mas não perde o estilo! (Sim! É a mochilinha original!)”.

Jakelyne e Tays discutiram após a modelo ter seu nome envolvido novamente em uma briga Tays com o Biel. Logo após pedir para a baiana não citá-la com o Biel, Jake cruzou com funkeiro na pista de dança, foi xingada por estar sendo acusada de se intrometer na relação dos dois e saiu gritando com Tays.

Confira o vídeo bem-humorado abaixo: