“A Fazenda 12”: Mãe de Lidi Lisboa fala sobre Jojo: ‘As pessoas suportam ela’

Reprodução Lidia Lisboa, mãe de Lidi, fala sobre suas impressões do reality

Na noite desta quarta-feira (10), Lidia Lisboa, mãe da atriz Lidi Lisboa, confinada em “A Fazenda 12” , concedeu uma entrevista exclusiva ao cantor Douglas Nobre para seu talk show De Cara com Douglas Nobre no Youtube.

Durante o bate papo de aproximadamente 35 minutos, Lidia falou sobre quem está sendo mais falso com sua filha dentro do reality. Sem pensar na resposta, a mãe da atriz disse: “Nossa, o Mateus sabia? O Mateus votava nela o tempo todo e não queria levar voto dela. Ah fofinho, perfeitinho”, brincou com a própria fala da Lidi no programa.

Lidia foi questionada se as pessoas puxam o saco da Jojo no programa, já que por diversas vezes, vários participantes falaram isso em alguma discussão. Objetiva na resposta, ela revelou: “Sim sim, as pessoas suportam ela”, afirmando que a Lidi gostou da Jojo e a Jojo da Lidi, mas quando as duas brigam, se torna uma competição de gigantes.

Ao final, Lidia Lisboa revelou dois participantes que ela quer que vá final com a Lidi: Jojo e Biel. E dois que ela quer que seja eliminado: Mateus e Taís.