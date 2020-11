“A Fazenda 12”: Lucas quebra protocolo para se despedir e Mion se desespera

A eliminação de Lucas Selfie em “A Fazenda 12” foi recheada de emoção, como, por exemplo, Lidi que começou a chorar e pensou em desistir . Mas ao contrário das outras semanas, todos os peões tiveram a chance de se despedir do youtuber, já que ele quebrou os protocolos e correu de volta para sede.

Reprodução/Record TV Mion se desespera ao ver Lucas quebrando o protocolo

Depois que Raíssa Barbosa voltou para casa, os participantes do reality começaram a berrar para Lucas ir até lá dar tchau. O eliminado não pensou duas vezes e foi correndo se despedir, para o desespero de Marcos Mion. “Meu Deus. E agora que não tem ninja pra parar isso. Quebra de protocolo total e eu tô no telão. O que eu posso fazer? O que eu faço?”, começou a dizer o apresentador, que falou sobre as crises no casamento recentemente .

Enquanto Lucas se despedia dos outros peões, Mion ficou tentando pedir para eles respeitarem as regras, mas não teve jeito. “Peãozada, tem que voltar para sede. Colaborem aqui. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Eu estou preso no telão, pelo protocolo de segurança não tem ninja lá dentro. Lucas Selfie, volta para cá, moleque! Me quebra o protocolo desse jeito”, ele disse.

Lucas finalmente voltou para frente do telão e perguntou para o apresentador se ele estava deixando “A Fazenda” odiado pelo público. “A produção agora estava te odiando um pouco, que você voltou para dar tchau para todo mundo. Não podia fazer isso”, Mion respondeu. Ele também disse que terão consequências graves para os participantes que ainda estão no programa, algo que a Record também anunciou nas redes sociais, mas ainda não foi revelada qual será a punição.