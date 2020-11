“A Fazenda 12”: Lipe e Jojo Todynho brigam por causa de tarefas

Foi lançado um clipe gravado em Neverland, famoso rancho que pertenceu a Michael Jackson. Porém, o vídeo não tem nenhuma relação com o rei do pop. Segundo o TMZ, o rapper Daeshard, que está no início da carreira, invadiu o local e fez as gravações sem permissão.

Reprodução/Youtube O rapper Daeshard gravou um clipe no antigo rancho de Michael Jackson

O rapper garante que tinha as autorizações necessárias para gravar o clipe. Por outro lado, a empresa Colony Capital, responsável por administrar o rancho, diz que o rapper não possuía a permissão para captar imagens em Neverland e conta que a equipe de segurança pediu que eles deixassem a propriedade.

Segundo fontes ouvidas pelo TMZ, os seguranças flagraram três homens com câmeras GoPro e um iPhone gravando o clipe no dia 23 de julho. Os guardas falaram para eles apagarem as imagens antes de escoltá-los para fora da propriedade. Por pensarem que foram respeitados, os seguranças não acionaram a polícia. Entretanto, o clipe da música “Hood” foi lançado na última quarta-feira (4) e tem o antigo rancho de Michael Jackson como cenário.