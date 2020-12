‘A Fazenda 12’: Lidi Lisboa, Jakelyne, Biel e Jojo Todynho estão na roça

Reprodução/PlayPlus A décima segunda roça de ‘A Fazenda 12’ está formada





Na noite desta terça-feira (01) aconteceu a formação de mais uma roça em ” A Fazenda 12 “, que já está em sua reta final. Lidi Lisboa , Jakelyne Oliveira, Biel e Jojo Todynho estão na décima segunda berlinda do reality da RecordTV . Dessa vez, os peões puderam votar apenas naqueles que estavam na baia e o roceiro puxou um participante da sede.

A formação em detalhes

Mariano, que venceu a Prova de Fogo do último domingo (29), deu o poder vermelho a Lidi, fazendo com que a atriz fosse para a primeira a ocupar o banquinho dos roceiros. Com o poder verde em mãos, o sertanejo optou por ficar imune nesta formação, mas deixando a casa sem água encanada.

Pela primeira vez como Fazendeiro, Mateus Carrieri disse que indicaria Lidi, mas que a relação entre os dois melhorou na última semana e que sentiu a atriz com uma energia boa e mais “desarmada”. O ator, portanto, acabou mandando Jake, porque, segundo o peão, “quando ela se sentiu ameaçada, ela não teve problema nenhum em votar em mim”.

Mateus faz sua indicação e Jake é a primeira peoa a sentar no banquinho da #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12 ? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/5xZIIwqlWF — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2020





A Miss Brasil se defendeu, dizendo que, na realidade, Carrieri não indicou Lidi porque a atriz voltou de uma roça recentemente, o que fez com que o peão pensasse que ela é forte no jogo. Ela disse também que, quando votou no peão, era para proteger seu namorado no reality, o Mariano.









Afiado, Carrieri disse que Jake achou que seria mais bonito dizer que estava querendo proteger o sertanejo, mas que na verdade queria proteger a si mesma. “Tentou se proteger, me mandando como alvo, mas tudo bem. Só gostaria que você tivesse falado isso”, explicou, dizendo que prefere respostas mais claras para não tentar “parecer boazinha”.

Mateus rebate Jake e diz que a peoa não estava pensando em Mariano, e sim nela mesma: “É mais bonito para o Brasil falar que vai votar pra proteger” ?? #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12 ? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/BQP28tH30R — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2020





Na votação, diferente do que costumava acontecer, apenas participantes da baia poderiam receber votos. O peão mais votado, dessa vez, puxou alguém da sede para a berlinda. Durante a votação, Lidi lembrou que Jojo citou Joaquim, seu cachorrinho, na briga que aconteceu entre elas na semana passada, o que a magoou. A funkeira admitiu que se exaltou e se desculpou por falar do animalzinho da atriz.





Jojo aceita o voto de Lidi e admite que errou “na hora da ira” ?? #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12 ? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/B9s3Nb30OG — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2020





Biel recebeu os votos de Jojo, Jake, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro. O cantor, por sua vez, puxou Lidi Lisboa. Como lidi já estava na roça por causa do poder que recebeu de Mariano, ela pôde mandar alguém para a berlinda. A escolhida foi Jojo, que vetou Biel da Prova do Fazendeiro.