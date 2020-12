‘A Fazenda 12’: JP Gadêlha diz que vai processar Mirella por calúnia e difamação

Reprodução Instagram Mirella e JP Gadêlha

O ex-peão de ‘A Fazenda 12’, JP Guadêlha, pretende processar MC Mirella, que era sua colega de confinamento. Isso porque a cantora espalhou que o bombeiro queria transar com ela enquanto eles estavam no hotel antes de participarem da reta final do reality. Gadêlha, no entanto, diz que a história que Mirella vem contando em suas redes sociais é mentirosa.

Segundo informações da coluna de Leo Dias, o bombeiro quer abrir processo para que a MC responda na justiça pelos supostos crimes contra a honra dele. “Minha assessoria jurídica já está tomando as devidas providências. Acionei os meus advogados e vamos mover um processo por calúnia e difamação contra a Mirella”, disse.

JP Gadêlha vem se justificando e defendendo através das redes sociais desde que as acusações de Mirella começaram a tomar uma proporção maior. Na última festa de reality, que contou com todos os peões e ex-peões, Luiza Ambiel disse para Stéfani Bays que o bombeiro estava dando em cima da MC fora do programa.