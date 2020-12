‘A Fazenda 12’: Jakelyne Oliveira posta foto com Mariano sem camisa

Reprodução/Instagram Jakelyne e Mariano se reencontram

Na noite desta sexta-feira (11), Mariano e Jakelyne Oliveira se reencontraram após saírem do reality show ‘A Fazenda’. O encontro foi virtual porque o cantor participava de uma live promovida pela RecordTV, que sempre recebe o eliminado da semana com o apresentador Vitor Sarro, e a ex-peoa fez uma pequena participação. Só que na manhã deste sábado, a Miss Brasil 2017 postou uma foto com Mariano sem camisa na sacada de um dos quartos do hotel. Eles e os outros eliminados da atração voltaram ao confinamento para entrarem novamente na sede da fazenda nas próximas horas.

Vale lembrar que assim que deixou o reality, Mariano disse que não sabia se o casal seguiria fora do programa. “O meu relacionamento com a Jake sempre foi preto no branco. Ela até ficou chateada e disse que não queria tentar. Não sei como está lá fora. Não tenho como dar uma perspectiva. Aqui dentro é uma coisa e lá fora é outra coisa.” Mas, na frente dela durante a live, a coisa mudou de figura. “Estou doido para te ver, minha prenda!”. Xi!