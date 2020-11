“A Fazenda 12”: Jake fica insegura sobre relação com Mariano fora do programa

Neste domingo (8), Jake conversou com Tays sobre seu relacionamento com Mariano. E ela deixou claro que gosta do cantor, mas demonstrou insegurança por não saber se o romance seguirá fora do reality.





Reprodução/PlayPlus Peoa conversa com Mariano sobre o futuro da relação dos dois





“Vejo isso aqui como a vida lá fora. Gosto dele, ele me faz bem, não sei o que seria da minha vida com ele aqui, assim como você. Mas, quando isso tudo acabar, ele já deixou claro que não sabe como será lá fora”, afirmou.