‘A Fazenda 12’: Dessa vez sem fogos, Mariano é o eliminado da noite

Reprodução/PlayPlus Mariano é o eliminado desta noite em ‘A Fazenda 12’

Mariano foi o décimo terceiro participante a deixar “A Fazenda 12” nesta quinta-feira (10). Jojo Todynho foi a primeira a voltar à sede depois que Marcos Mion anunciou sua permanência com um discurso citando Mike Tyson. Lipe Ribeiro voltou logo em seguida.

Do total de votos, 46,78% foram em Jojo Todynho. Lipe recebeu 28,31% dos votos e Mariano apenas 24,91%. Na última terça-feira (08), na formação da roça, a Mariano foi indicado pela Fazendeira, Lidi Lisboa. Lipe foi puxado para a berlinda por Mateus Carrieri, que foi o mais votado, mas acabou se safando, e Jojo foi a indicada de Biel, que tinha o poder vermelho em mãos.

Antes da eliminação, Mion fez questão de causar polêmica entre os roceiros. Ele perguntou qual conselho cada um daria para algum participante da casa. Jojo disse para que Mateus seguisse no jogo sempre pensando com sua própria cabeça. Mariano reforçou o conselho ao ator: “Queria dizer que, com o jeito dele, ele conquistou muita gente, me conquistou também, pelo pulso firme dele. Se o que eu estou sentindo estiver certo, que ele se firme nos conceitos dele, nos princípios dele, e não pense em se fortificar com a torcida dos outros”.

Já o conselho de Lipe foi para a grande amiga dele dentro da casa, Lidi. “Eu tenho medo de, se eu sair, ela se perder ou ficar muito sozinha e acabar descontando em alguém. Tanto é que, quando eu saí, eu falei para o Biel, que é um cara bem próximo dela também, que eu sinto que ele tem um coração bom, que ele não utilizaria dessa fraqueza dela para crescer para cima dela. Falei pro Biel tomar conta dela, pegar o manual dela, que tem umas cem páginas [risos]. Que eu tenho medo que, se eu sair, ela se perder ou se esconder muito do jogo”, disse o ex-‘De Férias Com o Ex’.

O conselho de Lipe vai para Lidi e também para Biel

Sempre muito criativo em seus discursos, que já citaram grandes personalidades de outras emissoras, como Silvio Santos, Fausto Silva e até mesmo Pedro Bial, Mion dessa vez comparou o jogo a um “ringue sem cordas” com “uma luta sem fim e com todos do mesmo lado”. Para anunciar a permanência de Jojo, o apresentador citou uma famosa frase de Mike Tyson: “Todo mundo tem um plano, até tomar um soco no meio da boca”.

Confira o momento em que Mion anunciou a eliminação de Mariano em ‘A Fazenda 12’ e a reação da casa com a volta de Lipe:

Lipe é o segundo roceiro a ser salvo e, com isso, Mariano é o 13º eliminado da temporada!