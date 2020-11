“A Fazenda 12”: citando Carminha de “Avenida Brasil”, Mion elimina Selfie

Reprodução: iG Minas Gerais Raissa Barbosa





Raissa Barbosa , que está na nona roça disputando a permanência no programa com seu affair, Lucas Maciel e Jojo Todynho, surpreendeu os peões nesta quinta-feira (12) ao revelar que não queria tomar os medicamentos controlados assim como fez no dia anterior por conta da prova da fazendeira.

A modelo explicou que a produção de ” A Fazenda 12 ” estava a chamando e que ela ia entrar no reservado e recusar os remédios, já que estava bem. “Ah, não quero tomar remédios, quero sentir a emoção, sentir o frio na barriga. Vou avisar que não quero”, falou Raissa. Não foi mostrado depois, se a modelo realmente conseguiu dobrar a produção por dois dias seguidos.