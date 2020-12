‘A Fazenda 12’: Carol Narizinho revela que ex-peões voltarão ao reality

Reprodução Ex-peoas se encontram em evento em São Paulo e rola climão





Carol Narizinho, que foi a quinta eliminada em ‘A Fazenda 12’, fez uma publicação enigmática em seu Twitter na noite desta sexta-feira (04). “Boatos que hoje foi dia de arrumar malinhas”, disse a ex-Panicat, fazendo com que os internautas começassem a imaginar a volta dos ex-peões ao reality show rural.

“Eu tava ansiosa, doida pra contar essa novidade pra vocês, mas eu não podia. Mas agora é real e oficial. Vamos voltar pra Fazenda”, disse em seus stories no Instagram na quinta-feira (03).

De acordo com Carol, todos os eliminados estarão de volta: “Vai voltar todo mundo, pra participar da semana especial lá, vai ser babado, vai ser fogo no feno, vai ter muita coisa. Fiquem ligados, que eu estão ansiosa já com essa notícia, estou mega feliz”. Hoje, ainda na rede social, Narizinho fez vídeos dela arrumando suas malas para voltar para a casa.

Carol Narizinho confirmando que todos os eliminados vão voltar e passar uma semana dentro da sede, VEM AI MUITO FOGO NO FENO ? #AFazenda12 pic.twitter.com/YXtXvCIdfO — Lucas #AFazenda12 (@LucasComentaa_) December 3, 2020