A ex-pariticipante do “BBB” Marcela fará live com o iG nesta quarta

Quem participa da live do iG nesta quarta-feira (22) é a ex-participante do “BBB 20” Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan). A ginecologista falará com a repórter Gabrielle Pedro sobre sexo, vida pessoal e carreira. Ela estará ao vivo às 17h no Instagram @portal_ig.

Reprodução/Instagram Marcela Mc Gowan fará live com o iG nesta quarta

Marcela foi uma das participantes mais emblemáticas do “BBB 20”. Ela ganhou o público ao expôr a estratégia dos homens para eliminar as famosas, que foi considerada machista por grande parte das pessoas. Além disso, ela é ginecologista e fala muito sobre temas relacionados a feminismo, sexualidade e diversidade nas redes sociais.