A espera acabou: novo livro de Crepúsculo chega ao Brasil em lançamento mundial

Simone Mendes e Kaká Diniz comemoraram na noite desta segunda-feira (3) o aniversário do primogênito do casal, Henry, que completou seis anos na data. A irmã de Simaria até mostrou a decoração da comemoração, que aconteceu em sua casa, em suas redes sociais, mas o que não foi mostrado a coluna revela agora.

Reprodução Simone fez festa de aniversário para o filho





Pouco mais de 20 convidados marcaram presença na hora de cantar parabéns para o filho da sertaneja, todos sem máscara e colados um no outro, ou seja, não respeitaram a distância mínima recomendada.

Levando em consideração que Simone acaba de anunciar sua segunda gravidez, deveria haver mais cautela e evitar aglomeração, como recomenda as autoridades de saúde, afinal, ainda estamos no meio da pandemia do novo coronavírus e o número de mortes já ultrapassa 94 mil. Além disso, mulheres grávidas são consideradas grupo de risco.

Grávida, Simone Mendes comemora aniversário do filho com aglomeração de convidados pic.twitter.com/NcXTJ0jaWk — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) August 4, 2020





Será que a vacina contra a Covid-19 já está disponível e esta colunista não está sabendo ainda? Bom, não podemos deixar de ressaltar o único correto na festa: o aniversariante, que usava uma máscara dos Power Rangers, tema escolhido para a festinha. Está certinho, Henry!