FreePik A diferença entre declarar ou reconhecer o amor de mãe

É muito comum ouvirmos a frase “você é a melhor mãe do mundo” e claro que isso gera alegria. Ouvir elogios como “você é linda”, “você é maravilhosa” e ganhar flores e presentes é gostoso, sem dúvida. Mas elogio é diferente de reconhecimento, sabia?

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Quem expllica a diferença é a Diana Bonar, especialista em gestão de conflitos e Comunicação Não Violenta. “A CNV é uma abordagem de vida que nos ensina a expressar a nossa autenticidade, sentimentos e o que realmente importa. Não fomos educados a expressar verdadeiramente como outra pessoa torna a nossa vida mais maravilhosa. Nos nossos treinamentos é fácil vermos a troca de elogios entre membros de uma equipe, entre líderes, colaboradores e familiares. Mas quando chega a hora de aprofundar o elogio e transformá-lo em apreciação vem o nó na garganta, a vulnerabilidade, o choro de alegria e gratidão. É incrível como as pessoas têm dificuldade em manifestar o afeto e o melhor de si. E mostrar ao outro como ele é importante e nos alimenta a alma”, explica a especialista.

Mas, afinal, qual é a diferença entre um elogio e uma apreciação? Segundo Diana, o elogio é um rótulo positivo: você é inteligente, legal, diva, melhor mãe, sensível, por exemplo. Já a apreciação conta sobre o que essa pessoa fez que nutriu em você sentimentos positivos e o motivo. Ela descreve sobre as suas necessidades importantes que foram atendidas e cuidadas na relação com a sua mãe ou qualquer outra pessoa, revelando o impacto positivo no seu ser e porque isso aconteceu. E é nessa hora que a maioria das pessoas, que falam ou recebem essa mensagem tão autêntica e sensível, se emocionam.

“As necessidades humanas são um elemento-chave na Comunicação Não Violenta, porque através delas nos aproximamos e criamos conexão. Algumas delas são: necessidade de apoio, fluidez, reconhecimento, amor, acolhimento, liberdade, autonomia, confiança, celebração, luto, paz interna, segurança física ou emocional, parceria. Pense na sua mãe, em toda doação de vida, tempo, dinheiro, afeto que ela já fez por você. Pense em toda renúncia que ela já fez na vida para cuidar de você e liste as atitudes e atos concretos que ela fez e faz. Entre em contato com os sentimentos e necessidades que foram atendidas nessa relação”, ressalta Diana.

Veja alguns exemplos e diferenças

Portanto, um elogio que diz: “mãe você é incrível, a melhor mãe do mundo, obrigada por existir.” Está escondendo o mais belo.

A apreciação seria:

1-“Mãe você é incrível, porque você dedicou tanto tempo para mim ao longo da sua vida. Porque sabe na minha voz quando estou bem ou não e sempre se coloca disponível para me dar colo”.

2-Você é a melhor mãe, porque você sempre confiou no meu potencial e me fez acreditar em mim em cada etapa da minha vida. Porque você esteve presente e acompanhou minhas histórias com amigas e inimigas, com namorados, nos términos”.

3-“Você é incrível, porque me educou a ser uma boa pessoa com os seus exemplos. Você trouxe leveza quando a vida estava cinzenta e derramou lágrimas em silêncio toda vez que eu ia viajar e demorava para voltar”.

4-“Você me faz uma pessoa melhor, mais segura e mais feliz. A vida não teria as mesmas cores em sua ausência, obrigada por tanto. Obrigada por cuidar de mim. Obrigada por existir”.

“A apreciação é uma declaração de amor. Neste Dia das Mães dê de presente uma declaração de amor”, finaliza Diana.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !





Fonte: Mulher