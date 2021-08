A democracia corre riscos? Live do Último Segundo debate assunto nesta terça

Divulgação/iG Advogados debatem sobre falas do presidente Jair Bolsonaro e atos de 7 de setembro

A tensão entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou novos capítulos nas últimas semanas. As falas antidemocráticas do presidente Jair Bolsonaro, aliado ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e a convocação para manifestações em favor de seu governo para o dia 7 de setembro, aumentou o afastamento entre os Poderes.

Para especialistas, os atos do feriado podem ser considerados pontapé inicial para as eleições de 2022. Com os protestos, Bolsonaro tenta aumentar sua popularidade e, ao mesmo tempo, mandar uma mensagem ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após ser enquadrado no inquérito das Fake News, depois da divulgação de uma live em que ataca, sem provas, as urnas eletrônicas e pede o voto impresso.

Mas o quanto essas ações do Palácio do Planalto ameaçam a democracia do país? O que podemos esperar após as manifestações de 7 de setembro? Essas e outras perguntas serão respondidas nesta terça-feira (31) na live Em Cima do Fato, realizada pelo Último Segundo.

Participam do debate os advogados e colunistas do iG, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e Pedro Serrano. A transmissão começará às 17h15 e pode ser acompanhada pelo YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn do portal.

Os internautas também poderão participar enviando perguntas aos especialistas pelo chat das redes sociais do iG. É possível participar, também, pela #USEmCimadoFato no Twitter.