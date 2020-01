A cor do ano na arquitetura já foi escolhida: classic blue

Tem quem não viva sem café. Dentro desse grupo, há aqueles fiéis a uma marca ou a cafeterias, uma tendência que cresceu na última década, e outros que gostam de experimentar grãos e sabores de diferentes procedências.

arrow-options shutterstock Listamos sete dicas de cafés gourmet

Assim como cervejas e vinhos, é cada vez mais comum que muitos estabelecimentos tenham cartas (cardápios) de cafés para atender a uma clientela cada vez mais sofisticada e exigente em relação ao produto.

Há, claro, quem goste de degustar cafés gourmet no conforto do lar e há uma incrível variedade que pode ser encomendada pela internet. Na lista abaixo, selecionados algumas opções disponíveis na loja virtual da Amazon .

O Café Gourmet em Grãos Single Origin Microlate Pronova é 100% arábico. O corpo é aveludado e a acidez é cítrica. O aroma é de frutas cítricas e amarelas. A torra média mantém as melhores características sensoriais do café, valorizando a essência do grãos selecionados para este café. Clique aqui para comprar ! Baggio Aromas Chocolate Com Menta é um dos produtos mais vendidos da Baggio Café. O aroma de chocolate com menta tem seu apelo e o grão também é 100% arábico. É moído e aromatizado. Clique aqui para comprar ! Café em Grãos Premium Gourmet Cerrado Mineiro é produzido no Sul de Minas com grão 100% arábico. Convém lembrar que esse grão, ao contrário do robusta, contém menos cafeína, mas mais teor de açúcar. Indicado para quem aprecia um café com ligeira acidez. Clique aqui para comprar ! Café em Grãos Clássico Orfeu é uma solução clássica para quem quer ir experimentando aos poucos. Embalado em atmosfera modificada (neutrogênio), o aroma é marcado por notas cítricas e o grão é torrado. Clique aqui para comprar ! Café Gourmet em Grão Santa Monica aposta no grão moído e em um sabor bastante intenso com notas achocolatadas. A torra é média e o grão é 100% arábico. Clique aqui para comprar ! Café Torrado em Grãos Intenso Octavio Café Especial da prestigiada cafeteria Octavio é o primeiro da lista do grão bourbon amarelo. Natural, descascado e despolpado oferta um sabor forte com algum amargor. Clique aqui para comprar ! Bravo Café Maestro Torrado e Moído se diferencia por apresentar grãos torrados e moídos. 100% arábico, o produto foi desenvolvido em deferência ao maestro João Carlos Martins. Cultivado no sul de Minas, o café apresenta diversos sabores. Clique aqui para comprar !

arrow-options shutterstock Diversas opções de café gourmet para quem gosta de experimentar

É possível garantir essa e outras compras com frete grátis assinando o pacote Amazon Prime por R$ 9,90 mensais. Além do frete gratuito e irrestrito para qualquer lugar do Brasil, é possível assistir filmes e séries no streaming Prime Video, ler livros e revistas no Kindle e ouvir músicas no Amazon Music. Clique aqui para assinar !

