A comunicação no trabalho com as mudanças na pandemia é o tema do próximo Roda de Conversa

Encontro acontece no dia 27/8, sexta-feira. E as inscrições já estão abertas.

A 19ª edição do Projeto Roda de Conversa acontece no próximo dia 27/8 (sexta-feira), a partir das 15 horas, e traz o tema “Comunicação no mundo do trabalho: mudanças na pandemia?”. O encontro é destinado a integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, que já podem se inscrever por meio do link disponível logo abaixo.

A reunião acontecerá por meio de plataforma gratuita de videoconferência e as informações para ingressar na sala serão enviadas por e-mail para os inscritos. A proposta dos profissionais da Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde (CSPS) do Tribunal de Justiça (TJES), responsáveis pelo projeto, é discutir as modificações na forma como passamos a nos comunicar a partir da pandemia e como as novas tecnologias impactaram as interações no ambiente de trabalho.

“Podemos exemplificar como dispositivos comunicacionais no mundo do trabalho tanto verbais e não-verbais como discursos, normas profissionais, hierarquia, processo de trabalho; além de reuniões, ordens coletivas e individuais, conversas interpessoais formais ou informais. Ou seja, a comunicação se estabelece como uma grande e complexa rede de relações no ambiente de trabalho”, explica a equipe da CSPS.

Para se inscrever, clique no link a seguir: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj0mjpVMhStEQJF3k0j-NSg9Cufi01MuNrOMl5yzwEt68Zzw/viewform

Vitória, 20 de agosto de 2021

