A cantora Paula Lima fará live com o iG nesta quarta

Reprodução/Instagram Paula Lima fará live com o iG nesta quarta





Nesta quarta-feira (01), a cantora Paula Lima (@paulalima) faz live com o iG. A artista estará ao vivo às 17h no Instagram @portal_ig e conversará com a repórter Gabrielle Pedro sobre racismo e vida pessoal.

Paula Lima é uma cantora de MPB e soul. Entre os maiores sucessos da artista estão as músicas “Tive Razão”, “Sinceramente”, “Canta, Canta Minha Gente” e muitas outras. Não fique de fora desse bate-papo.