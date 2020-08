A cantora Malía fara live com o iG nesta segunda

Para começar a semana bem, quem participará da live do iG é a cantora Malía (@malia). Ela estará ao vivo às 17h no Instagram @portal_ig para conversar sobre sua carreira e vida pessoal com a repórter Gabrielle Pedro.

Reprodução/Instagram Malía fará live com o iG nesta seguna

Malía é um dos novos nomes do pop brasileiro e vem fazendo cada vez mais sucesso. A cantora vem da Cidade de Deus, em São Paulo, e mesmo com uma carreira recente já foi indicada ao Prêmio Multishow. Seus principais sucessos são “Dilema”, “Escuta a Tal Paz” e “Faz Uma Loucura Por Mim”.