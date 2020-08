A cantora Giu Nassa fará live com o iG nesta quarta

Nesta quarta-feira (5), a cantora Giu Nassa (@giunassa) fará uma live com o iG. A artista estará ao vivo às 17h no Instagram @portal_ig para falar obre sua carreira musical e o grupo BFF Girls.

Giu Nassa ficou conhecida ao participar da temporada de 2016 do “The Voice Kids”. Ela segue na carreira musical e é uma das integrantes do grupo BFF Girls. Além disso, a jovem também é ilustradora e atuou no filme “O Melhor Verão das Nossas Vidas”.