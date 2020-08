A atriz Danni Suzuki fará live com o iG nesta quinta

Ninguém menos que a atriz Danni Suzuki (@danisuzuki) participará da live do iG desta quinta-feira (6). ela estará ao vivo às 17h no Instagram @portal_ig para conversar com a repórter Gabrielle Pedro sobre carreira e vida pessoal.

Reprodução/Instagram Danni Suzuki fará live com o iG nesta quinta (6) às 17h

Danni é bastante conhecida pelos seus trabalhos como apresentadora e atriz. Ela já atuou em diferentes novelas da Globo como “Viver a Vida”, “Malhação – Sonhos” e muitas outras. Atualmente ela faz parte do elenco da série “Arcanjo Renegado” e se dedica à carreira como diretora de cinema.