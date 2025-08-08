9º BPM apreende armas, drogas e prende suspeitos em Cachoeiro de Itapemirim

Equipes da Força Tática e Radiopatrulha do 9º Batalhão, realizaram importantes apreensões nos bairros Baiminas, Valão e Marbrasa entre os dias 07 e , resultando na retirada de armas de fogo, entorpecentes e na prisão de três suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas.

Na tarde de -feira (07), as equipes da Força Tática, com apoio do serviço de inteligência, realizaram uma operação no bairro Baiminas, onde abordaram duas pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Durante a ação, os militares flagraram o momento em que uma mulher recebia uma bolsa contendo drogas de um homem. A operação resultou na apreensão de 210 pinos de cocaína, nove papelotes da mesma substância, um celular, três balanças de precisão, R$ 270,00 em espécie e materiais utilizados para embalo das drogas. Os dois envolvidos foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional.

Já na manhã de -feira (08), durante patrulhamento pelo bairro Valão, um indivíduo tentou dispensar entorpecentes ao perceber a aproximação da viatura. A equipe policial conseguiu interceptá-lo e localizou com ele 27 papelotes de cocaína, 45 pedras de crack e um aparelho celular. Com informações obtidas na abordagem, os militares se dirigiram até a residência do suspeito, onde apreenderam mais 13 pedras de crack e R$ 840,00 em dinheiro trocado. O abordado também confessou envolvimento com o tráfico e foi conduzido à delegacia para as providências legais.

Ainda no mesmo dia, uma denúncia anônima levou os militares até o Conjunto Residencial Esperança, no bairro Marbrasa, onde um homem foi abordado com um revólver calibre .32 municiado com seis munições, além de 16 buchas de maconha. A operação contou com o apoio de três viaturas e culminou na prisão do suspeito, que também foi conduzido à 7ª Delegacia Regional.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES