9ª Companhia Independente divulga balanço operacional

A 9ª Companhia Independente da Polícia Militar, sediada no município de Marataízes, apresenta os resultados operacionais do mês de novembro de 2020. Durante o período foram intensificadas as operações e abordagens policiais nos municípios de sua circunscrição, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

Em novembro houve uma redução de 100% o número de furto a pessoa em via pública, redução de 50% de furto a veículo, apreendidas quatro armas de fogo, 163 unidade de drogas, 3.478 pessoas abordadas e 2.207 veículos abordados.

Esses resultados são frutos do esforço individual e coletivo de todos os militares que integram a 9ª Companhia Independente.

