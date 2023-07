9ª CIA IND detém suspeitos, realiza apreensões de entorpecentes e recupera veículo

Na última semana a policiais militares da 9ª Companhia Independente atuaram de forma incisiva na criminalidade, obtendo resultados relevantes para a preservação da ordem pública.

Na segunda-feira (26), durante a Operação Colheita, a equipe de serviço localizou, em uma área de corte de cana de açúcar, no bairro Graúna, município de Itapemirim, um chassi de motocicleta. Ao verificar no sistema descobriu-se que a referida motocicleta havia sido roubada em 2022, em Iconha.

No mesmo dia (26), no início da noite, a Força Tática da 9ª Companhia Independente, durante patrulhamento no bairro Namitalla Ayub, no mesmo município, a equipe da Força Tática abordou um indivíduo, e logrou êxito em apreender uma sacola com dois pedaços grandes de maconha, pesando 250 gramas.

Na quarta-feira (28), a equipe da Ronda Ostensiva tomou ciência de que um veículo Corolla havia sido roubado no bairro Graúna, e após patrulhamento na região, obteve êxito em recuperar o veículo abandonado, na entrada da empresa Apecarb, no bairro Paineira.

Já na quinta-feira (29), durante patrulhamento no bairro Santo Antônio, no município Rio Novo do Sul, os militares da Ronda Ostensiva, abordaram uma senhora com uma mochila e dentro dela foram localizadas 66 pedras de crack.

E na tarde desta sexta-feira (30) a equipe de Ronda Ostensiva abordou e deteve um acusado de tentativa de homicídio com arma branca no bairro de Lagoa Funda, no município de Marataízes.

Todos os materiais, veículo e conduzidos foram encaminhados à Delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis pela autoridade de plantão.

