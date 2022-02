99 zera taxa para motoristas às sextas em viagens de todo o Brasil

Murilo Tunholi 99 zera taxa para motoristas em todas as sextas-feiras de fevereiro

A 99 vai zerar taxas cobradas sobre viagens para motoristas em todas as 1,6 mil cidades onde a empresa atua. A ação é válida para todas as sextas-feiras do mês de fevereiro — a plataforma de transporte por aplicativo vai retornar 100% dos valores ganhos em corridas aos parceiros cadastrados, com apenas a dedução de impostos.

99 terá taxa 0% para motoristas no mês de fevereiro

A isenção de tarifa cobrada sobre motoristas faz parte da campanha 99Taxa Zero, que entrou em vigor na sexta-feira passada (4), e irá valer para 11, 18 e 25 de fevereiro. A regra inclui apenas viagens feitas entre 16h e 22h nessas datas.

Além da taxa 0%, a 99 anunciou que, ao longo de 2022, irá aumentar em 8% os ganhos obtidos por motoristas por quilômetro rodado em São Paulo (SP). Com o reajuste, o novo valor por quilometragem será R$ 1,35. O mínimo a ser arrecadado na plataforma por cada corrida também mudou para R$ 6,50.

De acordo com a 99, as medidas chegam para auxiliar motoristas com o encarecimento dos combustíveis, como gasolina e etanol, que fecharam 2021 com aumento de 62,23% e 47,49% nos preços, respectivamente.

O custo de aluguel e compra de carros novos e usados também cresceu — segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a categoria de transporte por aplicativo, como no caso de Uber e 99, ficou 33% mais cara em 2021.

Ao acompanhar a inflação, a 99 afirma que reajustou o ganhos para autônomos parceiros por todo o Brasil já em 2021, que passaram de 10% para 25%.

Reajuste não vai influenciar no preço de corridas, diz 99

Ao anunciar a nova taxa de 8% para quem faz corridas usando o aplicativo em São Paulo, a 99 afirmou que ela só é válida para “motoristas parceiros”, e que “será totalmente subsidiada pela empresa e não impactará nos valores finais das corridas para os passageiros”.

A 99 acrescentou: “a adequação leva em consideração a manutenção do equilíbrio da plataforma para acesso da população paulistana a um meio de transporte financeiramente viável, seguro e eficiente.”

Outra iniciativa da empresa para tentar valorizar os ganhos de motoristas é o pacote Mais Ganhos 99, que inclui uma série de novas taxas para beneficiar motoristas que passam tempo em engarrafamentos ou que atendem a chamadas distantes.

Um dos benefícios é a “Taxa de Congestionamento”. Durante uma corrida, ela funciona para quem estiver parado por mais de cinco minutos no trânsito entre 8h e 10h, ou 16h e 18h. Nesse caso, o motorista ganha R$ 0,10 por minuto, durante 15 minutos — R$ 1,5 no total. A tarifa também é ativada se o carro estiver andando a uma velocidade inferior a 5 km por hora.

Mas a 99 alerta que a taxa só poderá ser recebida quatro vezes no dia, e o valor pode variar entre as cidades participantes:

Brasília (DF);

Campinas (SP);

Londrina (PR);

Natal (RN); e

São Paulo.

Além disso, a 99 criou uma taxa de “Ganho por Deslocamento”. Se o motorista buscar um passageiro a pelo menos uma distância de dois quilômetros do local em aceitou a chamada, ele pode receber um dinheiro extra.

O ganho pode chegar até R$ 10, a depender da distância. A plataforma diz que essa novidade está disponível em: