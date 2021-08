9 motivos que podem ter deixado os juízes japoneses bravos com os brasileiros

Reprodução Comidas japonesas-brasileiras

As Olimpíadas chegaram e com ela, a indignação do povo brasileiro. Quem está acompanhando os jogos têm percebido que os juízes japoneses têm se mostrado um tanto quanto impiedosos. Isso porque, vários foram os casos de um ‘quase ganhou’ e ‘por pouquíssimos pontos’ para a delegação brasileira. O episódio levou, então, os internautas a questionar as notas dadas e o que teríamos feito aos japoneses para merecer isso.

Mas, parando para analisar, há sim motivos para a atitude impiedosa dos japoneses para com os brasileiros… e a raiz do problema se deu por uma guerra culinária que o Brasil iniciou. Confira e tire suas próprias conclusões: nós merecemos ou não?