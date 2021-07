9 games com temática Rock ‘n’ Roll para conhecer e jogar

Reprodução Veja jogos com temática de rock

O Rock ‘n’ Roll está presente nos games desde as primeiras gerações de consoles, sendo um dos gêneros musicais com trilhas memoráveis em diversos títulos. Com a evolução da tecnologia, bandas como Queen, Aerosmith e Iron Maiden se arriscaram nos games e posteriormente com a popularização de jogos musicais , outros artistas aproveitaram o segmento. Confira 9 jogos com muito Rock ‘n’ Roll.

9 jogos que envolvem Rock ‘n’ Roll

O Dia Mundial do Rock celebrado em 13 de julho é uma data brasileira. A celebração está relacionada à exibição do festival Live Aid em 1985. Evento com objetivo de arrecadar fundos para ajudar no combate à fome na Etiópia e foi popularizada por rádios brasileiras da época.

A lista conta com games de gêneros variados que envolvem o rock de alguma maneira. Alguns títulos mais antigos, nos tempos atuais talvez não ofereçam uma experiência tão agradável de gameplay, mas tiveram seu papel na história dos jogos eletrônicos e dos artistas envolvidos.

De qualquer forma fiquem tranquilos, pois há games que continuam oferecendo ótimas experiências até hoje.

Importante : A lista não está em uma ordem ligada à qualidade dos jogos.

9. Queen: The eYe

Plataforma de lançamento : PC -DOS

: PC -DOS Ano de lançamento : 1998

: 1998 Desenvolvedora : Destination Design

O game mistura tem gráficos 3D pré-renderizados e câmeras posicionadas em locais específicos. Esses recursos eram bastante populares na época em títulos como Resident Evil. Os combates misturavam o uso de armas brancas como espadas e armas de fogo.

Queen: The eYe contava com 5 CD’s, trazia remixes instrumentais de músicas da banda e hoje é um artigo de colecionador.

8. Revolution X

Plataformas de lançamento : Arcade, PC, Playstation, Sega Saturn, Mega-Drive, Super Nintendo

: Arcade, PC, Playstation, Sega Saturn, Mega-Drive, Super Nintendo Ano de lançamento : 1994

: 1994 Desenvolvedora : Midway

O jogo é um rail shooter, aquele tipo de jogo em que o personagem segue por um percurso pré-definido de forma restrita conforme o jogo progride. Você utiliza uma metralhadora para abater os soldados inimigos e atira CDs explosivos para aliviar os momentos de sufoco.

O jogador faz parte da resistência que combate um governo ditatorial e deve salvar os membros do Aerosmith, enquanto luta pela liberdade. O game tem personagens digitalizados e faz algumas referências ao filme “Exterminador do Futuro II”.

A trilha sonora é um dos pontos fortes, os membros do Aerosmith fazem aparições nos cenários e em alguns vídeos curtos entre as fases.

A versão de arcade foi bem recebida na época, enquanto os ports para consoles não foram tão bem por terem qualidade inferior.

7. Ed Hunter

Plataforma : PC

: PC Ano de lançamento : 1999

: 1999 Desenvolvedora : Synthetic Dimensions

Em 1999 aproveitando a turnê chamada Ed Huntour, foi lançado Ed Hunter, um rail shooter que conta com Eddie em cenários baseados em artes dos discos da banda e também locais mencionados nas músicas do grupo. Diferente de Revolution X, aqui a gameplay é bem mais cadenciada. A trilha sonora é um dos destaques.

Hoje, o game parece um tanto lento para proporcionar uma experiência mais divertida, contudo, tem seu valor histórico para gamers e fãs da banda.

6. Guitaroo man

Plataforma : Playstation 2

: Playstation 2 Ano de lançamento : 2001

: 2001 Desenvolvedora : iNiS / Koei

O design visual foi produzido pelo artista Mitsuru Nakamura e boa parte do repertório das músicas foi produzida pela banda japonesa, COIL.

Você viu?

O jogo é uma experiência curiosa, pois diferente de jogos rítmicos da época como Bust-a-Move, em que a gameplay consistia em competições de dança, Guitaroo Man conta uma história em que o herói luta contra vilões e o desenrolar da batalha depende do jogador seguir o ritmo da música corretamente.

5. Devil May Cry 3: Dante’s Awakening

Plataforma de lançamento : Playstation 2

: Playstation 2 Ano de lançamento : 2005

: 2005 Desenvolvedora : Capcom

Durante o jogo, após vencer a demônio Nevan, Dante ganha a habilidade de utilizar uma guitarra com poderes elétricos para executar combos absurdos, enquanto tira altos riffs e mata demônios de maneiras mais estilosas possíveis.

Devil May Cry 3 recebeu uma versão em alta definição e está disponível em coletâneas para diversas plataformas como: PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.

4. Guitar Hero

Plataforma de lançamento : Playstation 2

: Playstation 2 Ano de lançamento : 2005

: 2005 Desenvolvedora : Várias ao longo dos anos – Harmonix / Neversoft/ Vicarious Visions/ Budcat/ FreeStyleGames

A série fez muito sucesso, a RedOctane acabou incorporada à Activision em 2006 e o desenvolvimento da franquia passou para as mãos da Neversoft em 2007.

O primeiro jogo tinha orçamento mais modesto e poucas faixas licenciadas como “Bark at the Moon” de Ozzy Osbourne. Após o sucesso e aumento de orçamento, a franquia recebeu cada vez mais músicas e produziu até mesmo spin-offs dedicados a bandas como Aerosmith, Metallica e Van Halen.

O último título da franquia foi Guitar Hero Live , lançado em 2015 e contava elementos online como o GHTV , em que os jogadores tinham a possibilidade de acessar canais que transmitiam músicas e poderiam acompanhar as canções tocadas ou competir com pessoas que estivessem no mesmo canal.

3. Rock Band

Plataformas de lançamento : Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2 e Nintendo Wii

: Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2 e Nintendo Wii Ano de lançamento : 2007

: 2007 Desenvolvedora : Harmonix

Rock Band expande o conceito visto em Guitar Hero, pois em Rock Band a ideia é que o jogador pudesse montar uma banda. Para isso, além da guitarra era possível usar periféricos como microfones, baterias e teclados.

A série contou com 4 títulos principais, spin-offs dedicados à bandas como Beatles, Green Day e também recebeu jogos para celulares.

2. Rock & Roll Racing

Plataforma de lançamento : SNES

: SNES Ano de lançamento : 1993

: 1993 Desenvolvedora : Silicon & Synapse / Interplay

O game foi lançado em 1993 para Super Nintendo e posteriormente recebeu uma versão para Mega-Drive a música adicional “Radar Love” , da banda Golden Earring.

O visual futurista, seu peculiar elenco de corredores, a visão isométrica e a trilha sonora marcante eram os destaques do game. Embora o objetivo principal fosse chegar em primeiro, a maior diversão vinha da trilha sonora e a possibilidade de usar todo tipo de armas para destruir os carros adversários. O jogo também contou a presença de Olaf, personagem de The Lost Vikings como personagem secreto.

Em 2021 a Activision lançou a Blizzard Arcade Collection contendo jogos importantes da empresa, incluindo Rock & Roll Racing , sendo assim está fácil matar a saudade do game.

1. Brutal Legend

Plataformas de lançamento : Playstation 3, Xbox 360 e PC

: Playstation 3, Xbox 360 e PC Ano de lançamento : 2009

: 2009 Desenvolvedora : Double Fine Productions

Aqui o jogador assume o papel de Eddie Riggs, um roadie que é transportado para a terra do Heavy Metal. O jogo faz diversas referências ao cenário do musical e tem participação de figuras como Ozzy Osbourne, Rob Halford e Lemmy Kilmister.

Além de contar com participações das figuras do mundo do rock, Brutal Legends é um jogo que explora diversos gêneros, como mundo aberto, quebra-cabeças, combates hack ‘n slash e até trechos com veículos.

Assim fechamos a lista com jogos de rock para os amantes do gênero e gamers. Divirtam-se!