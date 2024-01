Foto: Reprodução 9 dicas simples para aumentar a produtividade

Mais uma ano está começando e podemos nos pegar cheios de metas e objetivos, porém colocar cada detalhe em prática pode ser uma tarefa difícil. Por isso é importante focar na produtividade, organizando bem as prioridades e tarefas diárias.

Segundo a mentora do trabalho Ana Costa para o site dicas de mulher , a produtividade é uma forma eficiente de realização de tarefas, que visa otimizar o tempo e atingir metas. “É aumentar a quantidade e a qualidade do trabalho em determinado período. A relação entre esses dois fatores é essencial para gerar eficiência no fluxo de atividades. Para isso, é necessário adotar estratégias que garantam os resultados positivos sem prejudicar a saúde mental”.

Por isso, selecionamos algumas dicas simples que podem te ajudar a correr atrás dos seus objetivos de forma prática e eficaz. São tantos desejos para realizar ao longo de um mês ou de um ano que pode ser normal se sentir perdido.

De maneira geral, a produtividaede conta com alguns pilares importantes. Sendo importante planejar, gerir o tempo, ter foco e aprimoramento profissional. Sabendo disso, você pode buscar dispositivos inteligentes para te ajudar na organização diária ou semanal. Aposte em agendas e planners estratégicos, eles podem te ajudar a aumentar a produtividade. Então, vamos para as dicas fornecidas por Ana Costa, mentora do trabalho.

1. Defina metas e prazos

“Tenha metas e prazos claros e realistas. Uma forma de garantir o cumprimento é usar o método SMART, que define as metas baseando-se em 5 fatores: S (específica), M (mensurável), A (atingível), R (relevante) e T (temporal)”. Ou seja, entenda os prazos que você possui e não crie planos mirabolantes, pois pode ser difícil lidar com a frustração.

2. Planeje seu dia

Pode ser uma agenda virtual ou física, com um checklist de tudo o que cogita realizar naquele dia. É importante planejar o dia, entender quais são as tarefas importantes a cumprir, priorize as funções mais urgentes.

3. Adote novas tecnologias

“A tecnologia ajuda a otimizar o tempo e aumentar a produtividade. Veja quais ferramentas cabem na sua rotina e teste seu funcionamento. Pode ser até um aplicativo de celular”, aponta a profissional. Busque por aplicativos, agendas digitais, checklists inteligentes, elas podem te ajudar bastante na produtividade.

4. Utilize ferramentas de gestão

Ferramentas de gestão ajudam a acompanhar as métricas, no caso do ambiente de trabalho. Podem ser aplicativos simples, como o Trello, por exemplo. Teste novas possibilidades, aos poucos você vai se adaptar e ver o impacto positivo na rotina.

5. Programe pequenas pausas

“É importante adotar um intervalo para retomar a energia, antes de focar novamente na atividade a ser realizada”. Parece que não, mas a pausa pode ser uma ferramente poderosa para renovar as energias, reorganizar as ideias e seguir em um ritmo de alta produção.

6. Pratique o autocuidado

Corpo e mente precisam estar em sintonia. Promova o autocuidado por meio de exercícios físicos, momentos de lazer e boa alimentação. Tudo acaba afetando a produtividade nos fins das contas, cuide da saúde, da alimentação e não esqueça da importância de ter momentos de lazer, lendo um livro, indo até uma linda praia ou descansando longe de telas.

7. Evite as distrações

“Interrupções, mesmo que pequenas, cortam a concentração. Ela demora a ser retomada, razão que se recomenda silenciar as notificações do celular e separar momentos únicos para checá-las”. Pode ser interessante desligar o celular, avisar aos contatos próximos que ficará indisponível por um tempo ou marcar em um cronômetro um tempo mais longo de foco.

8. Preste atenção ao ambiente

Um ambiente de trabalho ou estudos saudável garante o bem-estar, a eficácia e eficiência. O ambiente influencia na produtividade. Por isso é interessante buscar ambientes agradáveis para cumprir as tarefas do dia a dia.

9. Troque ideias e incentive a criatividade

“Busque ideias criativas, promova a colaboração, participação e troca de conhecimento. Experimente novas abordagens e ferramentas, como a Metodologia Ágil (Scrum). Nela, é possível dividir o trabalho em pequenos blocos, aumentando a produtividade”. Converse com amigos, pessoas que te inspirem, que sejam da sua confiança, isso pode ajudar a enxergar outras visões sobre a produtividade.

Evite se cobrar a todo momento ou se comparar com outras pessoas. Busque manter o equilíbrio entre trabalho e descanso. As mudanças acontecem de forma gradual, aos poucos você vai chegar lá!

