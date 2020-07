9 cristais poderosos para meditação e conexão espiritual

Vivemos em um momento em que o materialismo em excesso leva o ser humano a um caminho complexo, no qual ocorre cada vez mais o distanciamento entre suas essências natural e espiritual.

O mundo muda a todo o tempo e como parte desse processo nós, os seres humanos, também estamos em constante mudança. Tal movimento não ocorre somente no externo, mas principalmente no interno, e com isso, cresce cada vez mais a necessidade de trabalhar autoconhecimento e da busca por um resgate da espiritualidade .

Por essa razão, espiritualistas, terapeutas e oraculistas recebem frequentemente em seus atendimentos, pessoas que estão doentes não só mentalmente, mas espiritual e energeticamente também.

Com a prática constante da meditação é possível, por meio do processo de interiorização, elevar-se espiritualmente a fim de atingir o equilíbrio para uma vida melhor. O processo de “olhar para dentro” facilita uma maior conexão consigo mesmo o resgate da sua real missão.

Os cristais, como poderosos agentes de cura, podem ser utilizados para a melhoria do ser humano em seus diversos níveis. E uma de suas formas mais poderosas de uso para exploração dos benefícios energéticos e espirituais é com a meditação .

Existem diversos cristais que funcionam como ferramentas excelentes para a elevação espiritual por meio de seu uso na ativação dos Chakras Frontal, Coronário e até dos Transpessoais.

Dentre esses cristais para meditação , alguns são mais fáceis de encontrar, enquanto outros são bem raros; uns são mais baratos, outros de valor alto para aquisição. Porém, todos funcionam como verdadeiras bússolas no processo meditativo de conexão espiritual, autoconhecimento, resgate de vidas passadas e elevação da consciência.

Cristais para meditação e conexão espiritual

Ametista

Pedra com grandes capacidades espirituais ligadas aos Chakras Frontal e Coronário. É um dos cristais clássicos para meditação, pois sua energia proporciona à pessoa uma rápida entrada para o estado meditativo. Ela abre o canal da intuição e da comunicação com guias superiores, acelerando o processo de conexão espiritual.

Azurita

Cristal de cor azul intensa, usada como ferramenta ideal para trabalhar sonhos e desenvolver os poderes psíquicos. Ela expande o terceiro olho (Chakra Frontal) e a coroa (Chakra Coronário) dos médiuns, videntes e canalizadores, melhorando a percepção extrassensorial. É uma excelente ferramenta de meditação para oraculistas.

Charoíta

Pedra de altíssima energia espiritual, a Charoíta é perfeita para que está em busca do autoconhecimento. Com a prática constante da meditação, ela não só eleva a consciência como faz a pessoa encontrar o seu caminho espiritual, a sua missão divina para que seja manifestada na Terra. Tem forte conexão com os Chakras transpessoais, protege contra ataques mediúnicos e promove o acesso aos registros de vidas passadas.

Danburita

Uma das melhores pedras para quem deseja evoluir espiritualmente, a Danburita favorece a comunicação com entidades e seres elevados do plano espiritual, além de facilitar tanto a meditação quanto as práticas de viagens astrais. É ideal para quem usa a meditação como busca de conhecimento e aprendizado. Ela aumenta a percepção espiritual ao fazer uma limpeza no Chakra Coronário.

Lápis Lazúli

O Lápis Lazúli e a pedra da visão interior, indicada para quem deseja manifestar sua missão espiritual na terra. Essa pedra traz uma orientação espiritual por meio de um processo de iniciação. Cristai ideal para meditação por quem deseja ampliar as capacidades de premonição, intuição e autoconhecimento.

Merlinita

Cristal ligado à magia e à intuição, é uma excelente ferramenta para quem deseja aflorar a mediunidade e a percepção espiritual. Pode ser aplicada no Chakra Frontal em meditações para abertura psíquica, jornadas para recordações de vidas passadas e trabalhos para acessar a própria sombra.

Moldavita

Para que deseja alcançar uma evolução espiritual de forma rápida, por meio de constante meditação e introspecção, a Moldavita é uma pedra muito indicada. Ela auxilia os trabalhos com sonhos e mensagens canalizadas, favorece as experiências espirituais e conexão de energias mais elevadas.

Selenita

Pedra de forte ativação espiritual, a Selenita é uma pedra de altíssima vibração energética, capaz de elevar a percepção de planos superiores. Com seu uso nas práticas meditativas, ela desbloqueia os canais mediúnicos, facilitando o recebimento de mensagens de guias e anjos da guarda e até a comunhão com o Eu Superior.

Ulexita

A Ulexita é uma pedra estimulante das habilidades do terceiro olho, que trabalha a imaginação e a intuição, promovendo a capacidade de clarividência. Com a meditação, ela abre portais para sensibilidade espiritual e as capacidades mediúnicas, acelerando os processos de expansão da consciência.

Texto: Sérgio Olens – Terapeuta Holístico e Oraculista

Instagram: @sergio.olens

