9º BPM realiza “Operação Visibilidade III” em Cachoeiro, Castelo e Vargem Alta

Na manhã desta quinta-feira (06), a Polícia Militar recebeu da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) um veículo Jeep Renegade 0 KM, oriundo do Programa Pró Vida da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP – MJ).

O comando geral da Polícia Militar repassou o veículo à Diretoria de Saúde, em cerimônia que ocorreu na Secretaria de Esportes e Lazer (SESPORT), às 09h de hoje (06). O evento contou com a participação do Secretário de Segurança, coronel Alexandre Ofranti Ramalho, do Subsecretário de Gestão Estratégica, coronel Reinaldo Brezinski Nunes, do Subcomandante-geral da PMES, coronel Marcio Celante Weolffel e do Diretor Adjunto de Saúde, tenente-coronel Laurismar Tomazelli, dentre outras autoridades.

O veículo será utilizado pela Divisão Corporativa de Promoção Social no atendimento à família policial militar, nas questões relacionadas à saúde mental, prevenção ao suicídio, atenção psicossocial e qualidade de vida do policial militar e seus familiares, bem como em visitas domiciliares e hospitalares aos militares que necessitem de apoio e acolhimento psicossocial.

Para o Subcomandante-geral da PMES, coronel Celante, a aquisição deste veículo vem reforçar a qualidade na prestação dos serviços de saúde e oferecer mais segurança e conforto à família policial militar.

