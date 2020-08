9º Batalhão recupera motocicleta roubada e prende homem com entorpecente em Cachoeiro

.

Policiais militares do 9º Batalhão recuperaram, na noite de quarta-feira (26), uma motocicleta roubada no bairro Zumbi e detiveram um homem com entorpecentes no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim.

Em uma ação, um solicitante informou que prosseguiu até o bairro Zumbi a fim de realizar uma entrega de lanche, ocasião em que foi abordado por homens armados que roubaram sua motocicleta Honda CG, um aparelho celular e R$700,00. Diante dos fatos, o patrulhamento pelo bairro foi intensificado. Cerca de duas horas depois, a motocicleta da vítima foi recuperada dentro do bairro, no entanto os suspeitos não foram localizados.

Já no bairro Alto União, a equipe policial recebeu informações que um homem estaria realizando tráfico de entorpecente perto de um posto de gasolina. Após a abordagem do suspeito foram recolhidos 62 pinos de cocaína, 39 pedras de crack, 14 buchas de maconha, e R$228,00 em espécie.

O suspeito foi detido e encaminhado juntamente com os ilícitos até a Delegacia em Cachoeiro, onde também foi entregue a motocicleta recuperada.

