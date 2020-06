9º Batalhão realiza apreensões de armas e drogas em Cachoeiro e Castelo

.

Policiais Militares do 9º Batalhão realizaram apreensões de armas de fogo e drogas nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. As ações ocorreram na quarta-feira (17), e resultaram na detenção de três pessoas.

Pela manhã, no município de Castelo, militares em posse de informações abordaram na Rodovia Fued Nemer, bairro Esplanada, um veículo Golf de cor azul escuro, suspeito de estar transportando drogas. Durante as buscas no veículo, foram encontrados junto ao estepe 1,1 kg de pasta base de cocaína, que estavam embaladas em 42 porções. O condutor do veículo foi conduzido à delegacia.

Já no período da tarde, em Cachoeiro, após receberem denúncia, policiais militares prosseguiram ao bairro IBC e detiveram um homem suspeito de realizar manutenção de armas de fogo de forma ilegal. Com ele foram apreendidas sete coronhas de madeiras de arma curta, sete coronhas de arma longa, dois carregadores de calibre .40, uma munição de calibre .40, 10 garruchas em plenas condições, quatro garruchas danificadas, três percussores caseiros, 11 canos duplos, um cano simples, 18 molas, 67 munições recarregadas de calibre .38, 26 munições recarregadas de calibre .38 com projétil danificado, uma munição recarregada de calibre 7,62, três munições picotadas de calibre .380, uma cápsula de calibre .380, nove cápsulas de calibre .32, uma cápsula de calibre .38, duas munições de calibre .22, três capsulas de calibre .22, 36 projéteis, sete espoletas, 21 cartuchos de calibre .32, cinco sacolas com diversos parafusos e peças para armamento, 14 projéteis de calibre .22, além de diversas ferramentas para manutenção de armamento, e mais R$ 1.645,00 em espécie e dois aparelhos.

Em outra ação, no bairro Zumbi, após denúncia, militares prosseguiram à Rua Julita Morais da Silva e detiveram um indivíduo em posse de um revólver calibre 38 da marca Taurus, oxidado, e carregado com quatro munições do mesmo calibre.

Todos os detidos foram conduzidos à delegacia juntos aos materiais apreendidos.

