9º Batalhão mantém resultados positivos no mês de maio  

Na madrugada desta sexta-feira (05), militares da 12ª Cia Ind prendem homem por assalto em Jardim Camburi, Vitória.

Durante patrulhamento, a equipe de serviço foi acionada por uma vítima de roubo. Um senhor informou que acabara de ser assaltado em Jardim Camburi por um homem que portava uma arma branca. Os militares informaram no rádio as características passadas pela vítima e iniciou as buscas no setor. Na avenida Norte Sul, foi avistado um homem que atendia as características mencionadas e após abordagem e busca minuciosa, foram encontrados o celular roubado e a arma utilizada na prática do delito.

A vítima reconheceu o acusado e ele foi encaminhado à 1ª Regional.

