9º Batalhão divulga resultado operacional do primeiro semestre

.

Veículo seguia de Salvador/BA para Vitória/ES com 1.500 engradados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada de hoje (21), um carregamento de aproximadamente 18.000 litros de cerveja sem comprovação fiscal.

Agentes da PRF realizavam fiscalização no km 152 da BR 101, em Linhares/ES, quando abordaram uma carreta Volvo/FH 440 carregada com 1.500 engradados de cerveja. O condutor declarou que viajava de Salvador/BA com destino ao município de Vitória/ES, onde deixaria a carga.

Ao ser requerida pelos policiais não foi apresentada a respectiva Nota Fiscal, restando comprovado o transporte de mercadoria nacional sem a devida a comprovação fiscal. O veículo e a respectiva carga foram retidos e entregues à Fiscalização da Receita Estadual (SEFAZ-ES) para adoção das providências pertinentes.