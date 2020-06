9º Batalhão apreende arma de fogo em Cachoeiro

.

Neste domingo (21), policiais militares do 13º Batalhão realizaram duas apreensões de destaque no município de São Mateus. As ações resultaram na condução de cinco pessoas, sendo uma delas menor de idade.

Por volta das 17h, no bairro Morada do Lago, policiais militares da 1ª Companhia abordaram dois suspeitos, após informações repassadas pelo CCO sobre o roubo de uma motocicleta. Com um deles foi encontrado um simulacro de pistola e o outro indivíduo confessou ter participação no roubo do veículo, indicando aos policiais o local onde o escondeu. Durante as buscas, foram encontradas chaves de diversos veículos, R$ 2.210,00 em espécie, além de outra motocicleta suspeita de ser utilizada em outros roubos na cidade.

Já no período da noite, no bairro Ribeirão, a equipe da Força Tática visualizou três indivíduos no local conhecido por “Rinha de Galo”. Ao perceberem a presença dos militares, um dos indivíduos dispensou um embrulho, o que levou os policiais a abordarem as pessoas, além de averiguarem o pacote, o qual continha 18 buchas de maconha e R$ 211,00 (duzentos e onze reais).

Os conduzidos bem como todo o material apreendido, foram levados para à 18ª Delegacia Regional de Polícia Civil de São Mateus.

