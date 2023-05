FreePik Qualidade ou Quantidade? 87% dos brasileiros preferem transar menos, só que melhor

Nos últimos anos, as discussões sobre bem-estar sexual têm aumentado e alimentam um mercado que tem a estimativa de movimentar US$ 80 bilhões nos próximos cinco anos. De acordo com uma pesquisa recente da consultoria WGSN, mesmo com a proliferação de aplicativos de dating, relações líquidas e questionamentos sobre relacionamentos alternativos, a geração Z transa menos que as anteriores. O Sexlog, rede social de sexo e swing brasileira, que tem crescido em cerca de três milhões de novos cadastros por anos, fez uma pesquisa para descobrir se, por aqui, os brasileiros têm priorizado transar mais ou transar melhor.

A enquete, realizada com 7 mil pessoas, mostrou que 85% dos homens solteiros preferem sexo de qualidade, assim como 90% das mulheres. Entre os casais, 90% optam por transar melhor ao invés de muitas vezes.

Quando a separação é feita por faixa etária, 92% dos casais com mais de 35 anos valorizam o sexo bem feito. Enquanto isso, aqueles com mais de 54 anos se dividem em duas metades: 50% preferem sexo de qualidade e 50% querem sexo em quantidade.

Conrado*, 36, vive um relacionamento aberto há um ano e meio e é um dos que valoriza a qualidade da transa. Para ele, sexo sem qualidade é apenas uma válvula de escape, de alívio e sem conexão. “Eu vejo como uma masturbação rápida, mas acompanhada de outra pessoa. Entendo que o sexo de qualidade se refere mais à conexão e não sobre o desempenho ou algum aspecto dos seus corpos”, conta.

Ele também diz que, no atual momento, não faria sentido se relacionar com alguém que agisse ou pensasse de maneira diferente. “Para mim, quando as duas pessoas têm esse desejo em comum é mais fácil ter um relacionamento saudável”.

Entre os respondentes da pesquisa promovida pelo Sexlog está Marcos*, 38, que comenta que, para ele, sexo é sentimento e cada sensação importa. “É o momento em que todos os sentidos devem ser explorados e entregar-se de maneira genuína também é indispensável. Sexo de qualidade é aquele em que há entrega de ambas as partes. Acredito que somente assim é possível experimentar, em sua totalidade, uma das coisas mais importantes e satisfatórias da humanidade”.

O desejo por relações sexuais mais satisfatórias mesmo que mais esporádicas também está presente entre as mulheres. Para Clara*, 40, por exemplo, viver momentos de grande prazer é melhor do que ter vários parceiros e não se sentir à vontade. “Só vai acrescentar o número de parceiros e não os momentos inesquecíveis”, afirma.

Quem prefere transar muito

Apesar de serem minoria, existem muitos que preferem transar muito, sem se preocupar com a qualidade dessas relações. A maior parte das justificativas nas respostas oferecidas na enquete do site diz que sexo é bom de qualquer forma e que a prática leva à perfeição.

Para Anderson*, 34, o ideal é transar quatro vezes por semana e que essa é uma frequência boa para um casal e que isso é consequência da boa convivência entre eles. “Acho que essa quantidade é mais prazerosa”. Assim como ele, Fabio*, 44, compartilha desta opinião e diz que o ideal é uma vez por dia, pelo menos. “Assim é mais gostoso”.

Bia*, 26, e Dani*, 29, fazem parte dos casais que garantem que quanto mais melhor, seja na frequência ou no número de pessoas participando. “Quanto mais gente na cama para satisfazer nossas fantasias, melhor. Sexo com qualidade fazemos em casa, entre marido e mulher. Com outros, queremos quantidade”, contam.

Para Mayumi Sato, CMO do Sexlog, fica claro que: “Mesmo em se tratando de uma rede social de sexo, onde as pessoas entram com o objetivo claro de se divertir e transar, a conexão parece ser um fator indispensável para que os encontros aconteçam. Hoje em dia são poucas as pessoas dispostas a ter encontros em nome de uma transa ruim.”

Fonte: Mulher