86 anos, 4 netos e 5 milhões de curtidas no TikTok: conheça a vó Rosalina

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Continue a contar com agilidade para diversas providências. Bom período também para atividades prazerosas, culturais e artísticas, em companhia das pessoas mais queridas. A Lua segue em Libra e se combina com Vênus, mas desafia Plutão no período da tarde: reações exaltadas podem entrar em pauta. É importante manter-se flexível, aberto para a colaboração e para novos pontos de vista. Evite decisões apressadas, procure falar com o coração. Um gesto cordial pode dissolver tensões.

TOURO

Cresce a curiosidade e a vontade de viver novas experiências. Vênus segue em Gêmeos: bom período para fazer novos amigos. É tempo expressar-se com mais espontaneidade. A Lua segue em Libra e se combina com Vênus pela manhã, garantindo um clima agradável e cordial. Mas no período da tarde a Lua desafia Plutão: vale evitar cobranças e discussões. Uma postura diplomática e receptiva é a melhor pedida. Não é bom acumular compromissos e ficar sem folga para correções e manobras.

GÊMEOS

Período ideal para investir em sua imagem e expandir sua rede de contatos. Vênus segue em seu signo, favorecendo a renovação das relações. Porém, Mercúrio se desentende com Marte, pedidno cuidado com a impaciência, a inquietação e as palavras agressivas. Prefira deixar tudo fluir naturalmente, com independência, flexibilidade e bom humor. Vale também colocar-se em movimento, programar atividades físicas, caminhadas. Sem correr riscos, é claro. A velocidade e a imprudência podem trazer prejuízos.

CÂNCER

É tempo de seguir em frente com seus projetos e ideias, de circular e socializar. O período é de comunicação, sociabilidade, expressividade, diplomacia e muitos aprendizados. Mas no período da tarde é bom cultivar moderação e evitar confrontos. A Lua segue em Libra e se desentende com Plutão, procure deixar de lado as disputas de poder. Com doses de flexibilidade você pode quebrar com velhos padrões e valorizar as soluções criativas. O Sol segue em Leão, é tempo de investir em seus talentos.

LEÃO

O Sol segue em seu signo, cresce a vontade de se entrosar com as pessoas. Com a Lua em Libra, trabalhar em parceria fica mais gostoso. Você pode expandir sua rede de contatos e saborear os bons momentos que a vida social oferece! Com mais expressividade, pode defender seus interesses para angariar colaboradores. Vale investir em contatos, divulgações, novos negócios e novos assuntos. Vale investir também em sua criança interior, no lazer, nas atividades criativas que aquecem o coração.

VIRGEM

Tudo o que é feito a dois fica mais gostoso com a Lua em Libra. Você pode buscar parceiros e colaboradores para somar forças. Você pode também agilizar assuntos, encaminhar pendências e fazer bons contatos. Mas fique atento: até seu aniversário, sua vitalidade está mais baixa. O melhor a fazer é diminuir as expectativas, saborear o momento e cuidar da saúde. Mercúrio e Marte seguem em desarmonia, cuidado para não exagerar na pressa, na agressividade e no acúmulo de tarefas, para evitar o estresse.

LIBRA

Atividades artísticas de cunho estético ficam favorecidas com a Lua em seu signo. Vale caprichar no visual, fazer contatos e falar com quem for preciso. Dá mais vontade de cultivar harmonia em suas relações. Bom período para investir em novas amizades e parcerias. Demonstre interesse, capriche no charme e no sorriso. Porém, no período da tarde a Lua desafia Plutão: é bom evitar cobranças e atitudes controladoras. Doses de diplomacia e refinamento são sempre muito bem vindas, quanto mais nesse período.

ESCORPIÃO

Novas iniciativas e novos contatos estão favorecidos.Permita-se alguma atividade prazerosa para espairecer e renovar as energias. O Sol segue em Leão e Marte segue em Áries, garantindo disposição energia para avançar, tomar iniciativas e resolver qualquer assunto. Você pode tomar decisões e iniciativas. Mas é importante evitar conflitos, discussões, atitudes impulsivas e imprudentes. Aproveite o domingo para refletir com mais clareza e profundidade sobre seus projetos de vida.

SAGITÁRIO

Você pode se sentir mais criativo e comunicativo. A colaboração está em alta, com a Lua no diplomático signo de Libra. Oportunidades surgem por meio de amigos, grupos, empresas e organizações. Período ideal para expandir sua rede de contatos e se atualizar. Cultive sua capacidade de unir forças, trabalhar em conjunto e pensar no coletivo, para que possa realmente fazer a diferença. No período da tarde, Lua e Plutão pedem mais leveza e diplomacia. Vale programar passeios a atividades físicas para liberar a energia acumulada.

CAPRICÓRNIO

É tempo de interagir e atualizar informações. O Sol segue em Leão, enquanto Marte segue em Áries para dinamizar o período, inspirando novas experiências e novos prazeres. Vale investir na criatividade, no lazer, nas experiências originais e inusitadas. Mas lembre-se que Saturno está retrógrado em seu signo: não é hora de grandes investimentos, prefira economizar. Aproveite o momento de fertilidade mental para trocar ideias. A preferência vai para programas que alimentem sua imaginação.

AQUÁRIO

Momento propício para trocas afetivas e intelectuais, programas prazerosos, boas conversas, novas experiências e novos contatos. Porém, no período da tarde procure cultivar diplomacia, cordialidade e jogo de cintura. O desafio é agir com independência e flexibilidade, mas também com tato e diplomacia. Equilibrar a liberdade com educação e gentileza. É importante também estar aberto para compreender as motivações dos outros, respeitar a forma de pensar e agir de cada pessoa.

PEIXES

É tempo de cortesia, educação, elegância e refinamento nos tratos sociais. Ao analisar uma situação, aproveite para ser mais imparcial e racional. Novas ideias e encontros estão em pauta. O Sol segue em Leão, indicando bom período para atividades criativas. Esteja aberto para expandir sua rede de contatos, fazer novas amizades. Mas Vênus se desentende com Netuno: é bom tomar cuidado para não embarcar em ilusões e projetos fantasiosos. Doses de realismo e prudência são importantes para evitar decepções.